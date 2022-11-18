Таски оценил перспективы «Спартака» в чемпионской гонке

Бывший защитник столичного «Спартака» Сердар Таски оценил перспективы «красно-белых» в чемпионской гонке Российской премьер-лиги.

«Спартак» на втором месте в чемпионате России, очень хорошо выступает и в группе Кубка. Сложно сказать, достаточно ли этого, чтобы опередить «Зенит» в таблице и выиграть чемпионат», — заявил чемпион Германии и России в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению бывшего игрока «Баварии», подопечные Гильермо Абаскаля будут бороться за чемпионский титул до последней игры, несмотря на силу состава «Зенита» и отрыв петербургского клуба.

Напомним, что на зимнюю паузу «сине-бело-голубые» ушли с отрывом в шесть очков после 17 туров.