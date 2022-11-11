Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о самых интересных матчах 17-го тура РПЛ.

- Центральный матч тура – «Динамо» - ЦСКА. У хозяев на три очка меньше, но они играют дома. Чего ожидать?

- Будет сложная игра для обеих команд. Это принципиальное дерби, причем соперники находятся близко в таблице. У команд серьезные амбиции, но «Динамо» сейчас находится не в лучшем положении. Игра у него далека от идеальной. С другой стороны, «армейцы» сейчас тоже выглядят не так хорошо, как раньше. Наметилась потеря очков. Не назвал бы это спадом, но тем не менее. На поле все будут решать единичные моменты: кто будет удачливее, кто лучше подготовится тактически.

- Что еще выйдет на первый план?

- Тактика будет одним из главных моментов в этом матче. В командах очень хорошие исполнители, но пока и те, и другие буксуют – не используют хорошие моменты. Главную роль может сыграть индивидуальное мастерство каких-то игроков. Кто возьмет на себя инициативу, кто лучше исполнит. У ЦСКА много индивидуально сильных исполнителей в группе атаки. И у «Динамо» тоже. Есть молодежь, иностранцы, которые могут принести результат. Хотя они и находятся не в лучших кондициях.

- «Локомотив» примет «Спартак». Насколько высоки шансы хозяев хотя бы на ничью?

- Я бы отдал предпочтение «Спартаку». Несмотря на то, что в прошлом туре эта команда показала самую плохую игру при Абаскале. Но «Локомотив» вообще не внушает никаких надежд. Не видно, что команда находится хотя бы на пути к выходу из сложной ситуации. При том, что состав хороший. Тренерский штаб должен вдохновить ребят, придать им уверенности, зарядить идеей. Все это явно потеряно.

- Почему эта команда так долго приходит в себя после смены тренерского штаба?

- Не хочу бросать камни в тех, кто сейчас там работает. Команда не справляется психологически. Дело не только в нынешних тренерах. Хотя наставники пока не могут донести до ребят нужные мысли, чтобы они могли найти в себе силы биться. Ведь команда явно сейчас играет не в свою силу.

- То есть, если «Локомотив» одержит победу, его может прорвать?

- Не говорил бы о прорывах. Надо идти шаг за шагом. Не будет такого, что по щелчку у команды попрет. Нужен кропотливый труд, тренировки, ребята должны отрабатывать эпизоды до конца, добегать. Начинать надо с простого. Уверен, все это им говорится.

- «Торпедо» имеет хоть какие-то шансы на ничью, учитывая, что «Зенит» часто получает проблемы на выезде?

- И в последнем туре он прокололся. Но это может сыграть плохую службу торпедовцам. Питерцы будут максимально мобилизованными. Обычно они два раза на грабли не наступают. Так что у «Торпедо» есть только самые минимальные шансы набрать очки.

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- «Оренбург» и «Краснодар» соседствуют в таблице. Чего ждать от этого матча?

- Любая из этих команд может дать результат. До последнего тура «Оренбург» выглядел прилично. Тем более, это домашняя команда, и она играет на искусственном поле. Это дает много плюсов «Оренбургу». Но мы понимаем, что в «Краснодаре» хорошие молодые ребята. Пусть они пока не стабильны, но очень перспективны, и могут дать результат. Это команда настроения, и если поймает кураж, то ее будет трудно остановить. Ничьей в матче точно не будет.

- В игре «Ростов» - «Крылья Советов» видите какую-то интригу?

- Тут все предсказуемо, если говорить о самой игре. Команды хорошо знают друг друга, и я отдаю предпочтение хозяевам. Они выгладят более цельными, стабильными в обороне. А «Крыльям Советов» пока не хватает уверенности. Но при этом, в матче могут быть и сюрпризы.

- «Химки» поборются за очки в матче с «Сочи»?

- Я бы отдал предпочтение хозяевам. У них после эмоциональной победы может быть подъем, они играют дома. Команду после набора очков может посетить вдохновение, потому что когда ты поднимаешься с низов, такие удачные матчи могут принести большие плоды в плане психологии и уверенности. Так что хозяевам вполне по силам обыграть «Сочи».

Елена Григорьевская