​Комличенко установил рекорд РПЛ

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко установил рекорд Российской премьер-лиги по количеству заработанных одиннадцатиметровых ударов в сезоне. После 17 туров Комличенко имеет на своём счету 6 заработанных пенальти.

Стоит сказать, что собирать статистику заработанных пенальти в чемпионате России специалисты из Opta начали с сезона 2008 года. Таким образом, говорить о том, что рекорд Комличенко абсолютный, нельзя.

Напомним, что в субботу «Ростов» порадовал армию своих болельщиков гостевой победой над «Крыльями Советов» со счётом 3:1. Команда Валерия Карпина поднялась на второе место в РПЛ, но тур ещё не закончен.