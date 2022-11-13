Байрамян: «Все довольны, чего скрывать?»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Ростов» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1, что стало уже третьей кряду победой для ростовчан в текущем сезоне.

Команда Валерия Карпина удачно реализовала все свои моменты, и полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал события встречи. Он выразил удовлетворение тем, как команде удалось уйти на перерыв до марта.

- Что касается этой части чемпионата — закончили ее на положительной ноте. Промежуточную оценку ставлю нам «пять». Думаю, мы все довольны, чего скрывать? - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».