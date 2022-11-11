Тихонов считает, что «Ростов» не проиграет «Крыльям Советов»

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Крылья Советов» - «Ростов».

«Команды приблизительно равны по силам, но «Ростов» более стабильная команда. Поэтому я думаю, что он не проиграет и, может быть, даже выиграет», — цитирует Тихонова Metaratings.

По мнению эксперта, «Ростов» захочет закрепить свое турнирное положение, а при определенных обстоятельствах и обойти «Спартак».

Матч 17-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Ростов» состоится завтра, 12 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.