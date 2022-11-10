«Ростов» рассчитывает пролонгировать трудовые отношения с форвардом Дмитрием Полозом, чей действующий контракт истекает уже в конце сезона. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», при подписании нового договора финансовые условия для игрока останутся прежними – Полоз и дальше будет зарабатывать примерно 1 миллион евро за сезон.

В сезоне 2022/2023 Дмитрий Полоз провёл за «Ростов» 17 матчей. На счету 31-летнего форварда 8 забитых мячей.

На текущий момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайшую игру команда Валерия Карпина проведёт 12 ноября – против «Крыльев Советов» на выезде.