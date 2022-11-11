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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «На Комличенко много незафиксированных фолов»

11 Ноября 2022 • 17:27 Комментировать
Крылья Советов
...
Ростов
1 2.25 X 3.70 2 3.00
Через 19 ч. 19 мин.

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил манеру игры нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

«Комличенко подставляется со своими габаритами, он сознательно идет на нарушение со стороны соперника, рискует получить травму. Но видно, что на нем очень много незафиксированных фолов», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в этом сезоне почти у каждого клуба есть претензии к работе арбитров, наверное, только «Спартак» и «Зенит» пока остаются довольными.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел 18 матчей, в которых забил 7 голов и записал на свой счет 9 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ростов Валерий Масалитин Николай Комличенко
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