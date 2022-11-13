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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якуба: «Ростов» наказывал за ошибки»

13 Ноября 2022 • 03:44 Комментировать
Крылья Советов
1:3
Ростов
окончен

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Ростов» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1, что стало уже третьей кряду победой для ростовчан в текущем сезоне. Команда Валерия Карпина удачно реализовала все свои моменты и наказала гостей из Самары за ошибки, считает Денис Якуба, полузащитник «Крыльев Советов».

- Им в этом сезоне сильно везет, даже полумоменты они реализуют. Чуть какой-то момент создают и забивают. Мы ошибались, а они сразу наказывали, - посетовал в интервью Rusfootball.info Якуба.

В следующем туре российского чемпионата «Крылья Советов» сразятся на выезде с московским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Денис Якуба
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