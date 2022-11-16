Агент высказался на тему того, собирается ли «Ростов» выкупать Сильянова

Вадим Шпинёв, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что 21-летний Сильянов принадлежит «Локомотиву», но выступает за «Ростов» на правах аренды.

Шпинёв признался, что пока ничего не знает о дальнейших планах «южан» на молодого игрока.

«Всё идёт, как идёт. Парень молодой, становится на ноги, крепчает, набирается опыта. А что и как будет… Наверное, уже ближе к весне», — цитирует Шпинёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сильянов провёл за «Ростов» 20 матчей, в которых забил два мяча и один раз ассистировал партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,8 миллиона евро.