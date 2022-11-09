Зотов: У Пиняева большое будущее

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался о перспективах нападающего Сергея Пиняева.

«Сравнить Хвичу и Пиняева? Они чем‑то похожи. Сумасшедший дриблинг, обыгрыш один в один, стартовые движения. Если Пиняй продолжит в том же духе, его ждет такое же будущее, как Хвичу сейчас», — приводит слова Зотова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи. Трудовой договор Пиняева с самарским клубом рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,7 млн евро.