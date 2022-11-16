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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Если «Ростов» захочет оставить Чернова, мы договоримся»

16 Ноября 2022 • 11:36 Комментировать
Крылья Советов
1:3
Ростов
окончен

Александр Маньяков, агент защитника «Краснодара» Евгения Чернова, высказался о будущем своего клиента. Напомним, что в настоящий момент 30-летний футболист выступает за «Ростов» на правах аренды.

По словам Маньякова, «Ростову» интересен Чернов, однако пока руководство клуба к нему по вопросу выкупа игрока не обращалось.

«Если «Ростов» захочет и будут условия, которые устроят Евгения, мы всегда договоримся. Но нельзя забывать, что ещё есть «Краснодар». Три стороны. И они должны быть удовлетворены», — цитирует Маньякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Ростов» 17 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает Чернова в один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Александр Маньяков Евгений Чернов
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