Агент: «Если «Ростов» захочет оставить Чернова, мы договоримся»

Александр Маньяков, агент защитника «Краснодара» Евгения Чернова, высказался о будущем своего клиента. Напомним, что в настоящий момент 30-летний футболист выступает за «Ростов» на правах аренды.

По словам Маньякова, «Ростову» интересен Чернов, однако пока руководство клуба к нему по вопросу выкупа игрока не обращалось.

«Если «Ростов» захочет и будут условия, которые устроят Евгения, мы всегда договоримся. Но нельзя забывать, что ещё есть «Краснодар». Три стороны. И они должны быть удовлетворены», — цитирует Маньякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Ростов» 17 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает Чернова в один миллион евро.