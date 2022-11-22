Агент Гиговича: «Армин останется в «Оденсе»

Харис Скендерович, представитель полузащитника Армина Гиговича, оценил перспективы возвращения клиента в «Ростов».

«Пока новостей или какой-то определенности нет, но, вероятно, Армин останется в «Оденсе», — приводит слова агента хавбека издание «РБ Спорт». Напомним, что шведский полузащитник приостановил действие соглашения с коллективом Российской премьер-лиги до конца текущего календарного года.

В нынешней кампании Гигович провёл десять встреч в футболке своей нынешней команды, в которых отметился одним забитым мячом и одной красной карточкой. Свой контракт с «Ростовом» Армин приостановил в марте 2022 года.