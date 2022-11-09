Зотов – о недополученных деньгах: «Наверное, миллионов 15»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался по поводу общей суммы недополученных денег за всю карьеру.

На вопрос журналиста об общей сумме денег, которую футболист мог потерять за время своей карьеры, игрок ответил: «Наверное, миллионов 15», - цитирует Зотова «Матч ТВ».

Позднее спортсмен сообщил, что шансов на возврат средств не осталось: «Таких ООО, ЗАО больше не существует. Дальше создавались другие команды на месте прежних. Всем по барабану».

За время своей карьеры футболист выступал за такие российские и украинские клубы, как «Локомотив-2», «Кузбасс», «Салют», «Металлург», «Анжи», «Кубань», «Оренбург» и «Рубин».