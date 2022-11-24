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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов вспомнил момент из своей жизни, за который ему стыдно

24 Ноября 2022 • 12:23 Комментировать
Крылья Советов
1:3
Ростов
окончен

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов, являющийся воспитанником «Локомотива», рассказал, за что его отчислили из академии московского клуба.

По словам 23-летнего футболиста, он прогуливал учёбу и не реагировал на предупреждения. Глебов признался, что сейчас ему за это стыдно.

«Мне сделали одно предупреждение, второе, третье. Четвёртое стало последним. Сказали: можешь и дальше у нас заниматься футболом, но жить в интернате больше не будешь, снимай квартиру сам», — приводит слова Глебова Sport24.

За «Ростов» полузащитник выступает с января 2019 года. В текущем сезоне Глебов провёл 22 матча, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Данил Глебов
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