Глебов вспомнил момент из своей жизни, за который ему стыдно

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов, являющийся воспитанником «Локомотива», рассказал, за что его отчислили из академии московского клуба.

По словам 23-летнего футболиста, он прогуливал учёбу и не реагировал на предупреждения. Глебов признался, что сейчас ему за это стыдно.

«Мне сделали одно предупреждение, второе, третье. Четвёртое стало последним. Сказали: можешь и дальше у нас заниматься футболом, но жить в интернате больше не будешь, снимай квартиру сам», — приводит слова Глебова Sport24.

За «Ростов» полузащитник выступает с января 2019 года. В текущем сезоне Глебов провёл 22 матча, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.