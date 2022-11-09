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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин высказался о перспективах Пиняева

09 Ноября 2022 • 13:54 Комментировать
Крылья Советов
...
Ростов
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12.11 14:00

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах 18-летнего игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

Ранее сообщалось об интересе к Пиняеву со стороны английского «Манчестер Юнайтед» и «Локомотива».

«Вряд ли он поедет за границу сейчас. Сейчас это проблематично, а может пока и не надо. В «Крыльях» у него всё складывается неплохо, и если он будет продолжать играть так же, то он сможет себя проявить в какой-то из лучших команд России», — приводит слова Аршавина «Спорт День за Днём».

Действующий контракт Пиняева с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 1,7 миллиона евро.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе самарской команды 13 матчей, забив в них три гола и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Андрей Аршавин Сергей Пиняев
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ РОСТОВ
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