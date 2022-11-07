Пиняев — о попадании в сборную: «Приятно, но ничего сверхъестественного не почувствовал»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о попадании в расширенный состав сборной России.

Напомним, 17 ноября наша национальная команда проведёт товарищескую встречу с Таджикистаном, а 20 ноября — с Узбекистаном.

«Приятно, но ничего сверхъестественного не почувствовал. Рад, что могу быть полезен. Никакой уверенности, что точно попаду в сборную, быть не может. В этом списке каждый мастер своего дела», — цитирует Пиняева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 18-летний Пиняев провёл за самарскую команду 13 матчей, забив в них три гола и отдав столько же результативных передач.