Чемпионат России - это реалити-шоу, а не про футбол: Итоги первой части сезона

Завершилась первая часть сезона Российской премьер-лиги, и пришло время подвести какие-то итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

Говорить о Российской премьер-лиге в контексте футбола и результатов – самое скучное, что можно придумать. С учётом текущей международной ситуации борьба за еврокубки – довольно эфемерное понятие. Конечно, какая-то вероятность есть, но, скорее всего, дисквалификация продлится. В этом смысле даже грядущее чемпионство «Зенита», которое никуда от питерцев не денется, так и останется лишь записью в «Википедии». А уж обсуждать чемпионат России в призме борьбы за выживание – как-то совсем мелко.

Зато в этом сезоне Российская премьер-лига становится каким-то шоу. Очень странным, но довольно занятным реалити-шоу. Поскольку уровень футбола не слишком высокий, то очевидны попытки привлечь интерес к турниру другими методами. Тем более в сезоне, когда вводится FanID, который уже больно бьёт по посещаемости, а весной это станет ещё больше заметно.

Причём шоу бывают разного толка. Например, у нас два полноценных конкурирующих фрик-шоу, одно из которых в «Химках», где творится что-то очень сложно объяснимое. Тренеров меняют с неописуемой скоростью, устраивают публичные разборки в официальных телеграм-каналах, умудряясь связывать наличие священников с иноагентами. Конечно же, именно пресс-службе «Химок» принадлежит описка года, ведь священник у них занимался «освещением». Описки бывают у всех, понятное дело, но это было слишком для такого поста.

Смотрите турнирную таблицу РПЛ после первого круга:

https://www.euro-football.ru/champ/russia/premier-league/tables

Конкурентами «Химок» можно назвать КДК РФС, который начал дисквалифицировать игроков за слова, сказанные в подтрибунном помещении. А уж нравственный подход, когда Абаскаль и Федотов на дерби поругались, что, оказывается, неприемлемо, и вовсе выглядит забавно. Сначала болельщиков повыгоняли с трибун, чтобы превратить футбол в театр, а теперь уже у самих действующих лиц отбирают возможность выражать эмоции.

Чем не шоу выступление Сычевого? Речь даже не о голах, а о его поведении. Предложение, сделанное после забитого гола, желание пойти в раздевалку поесть пиццы, недовольство партнёром, который «украл» гол… Это всё искренне, близко, человечно. То, чего российскому футболу давно не хватало. Сычевой – это в принципе игрок из той самой медиалиги, которая стала такой популярной. Не по уровню футбола, а по простоте. За него хочется переживать, его хочется поддерживать.

Отдельное шоу, а точнее настоящая драма творится в «Локомотиве». Причём будто специально на злобу дня. Мы видели, как иностранцы из «недружественного государства» уничтожали отечественный успешный бренд. Дай волю некоторым представителям СМИ – и эта история бы была бы описана с экранов телевизоров в таких ярких красках, что было бы очень захватывающе. Даже странно, что в одной одиозной телепрограмме на спортивном канале не было именно такого захода.

Самым же тёплым и ламповым шоу первой части стали болельщики «Факела». Если на игру воронежской команды смотреть довольно сложно, то вот на их болельщиков – одно удовольствие. Пока московские фанаты покидают трибуны, а стадионы сиротеют без красивых песен, в Воронеже исполняют «Сектор Газа»! Только ради этого «Факелу» уже можно сказать большое спасибо за выход в Премьер-лигу.

На самом деле следить за Премьер-лигой интересно. Не всегда за футболом, хотя в этом сезоне у нас раздолье атаки, но вот за шоу точно. Это скорее совпадение, но это всё равно радует и заставляет испытывать эмоции.

Роман Андреев