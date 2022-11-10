Норвежский журналист: «Хайкин не собирается возвращаться в Россию»

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказался о будущем российского вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, который ранее объявил об уходе из клуба по истечении срока действия контракта, рассчитанного до конца нынешнего года.

По словам журналиста, Хайкин не собирается возвращаться в Россию, потому что хочет выступать в еврокубках. Сальтведт также отметил, что россиянин способен быть основным вратарём в клубе из топ-5 лиг Европы.

«Генеральный директор «Будё-Глимта» Томассен недавно заявлял, что Хайкиным интересовались клубы из России, но норвежские спортивные СМИ в курсе, что Никита не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках, особенно Хайкин мечтает сыграть в Лиге чемпионов, поэтому он должен выбирать варианты с другими европейскими лигами», — приводит слова журналиста Sport24.

Ранее сообщалось, что интерес к Хайкину проявляют польские, немецкие и английские клубы, представляющие Чемпионшип. Напомним, россиянин выступает за «Будё-Глимт» с весны 2019 года. Ранее он также защищал цвета израильских команд «Бней Иегуда» и «Хапоэль».