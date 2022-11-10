Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Норвежский журналист: «Хайкин не собирается возвращаться в Россию»

10 Ноября 2022 • 10:59 Комментировать
Пари НН
...
Ахмат
11.11 19:00

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказался о будущем российского вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, который ранее объявил об уходе из клуба по истечении срока действия контракта, рассчитанного до конца нынешнего года.

По словам журналиста, Хайкин не собирается возвращаться в Россию, потому что хочет выступать в еврокубках. Сальтведт также отметил, что россиянин способен быть основным вратарём в клубе из топ-5 лиг Европы.

«Генеральный директор «Будё-Глимта» Томассен недавно заявлял, что Хайкиным интересовались клубы из России, но норвежские спортивные СМИ в курсе, что Никита не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках, особенно Хайкин мечтает сыграть в Лиге чемпионов, поэтому он должен выбирать варианты с другими европейскими лигами», — приводит слова журналиста Sport24.

Ранее сообщалось, что интерес к Хайкину проявляют польские, немецкие и английские клубы, представляющие Чемпионшип. Напомним, россиянин выступает за «Будё-Глимт» с весны 2019 года. Ранее он также защищал цвета израильских команд «Бней Иегуда» и «Хапоэль».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Никита Хайкин Будё-Глимт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
11:34 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев: «Кандидатура Карпина сейчас самая оптимальная для сборной России»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Бышовец назвал фаворита матча «Локомотив» — «Спартак»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Алонсо не вернётся в «Краснодар» зимой
11:08 · Россия. Премьер-лига
Известна трансферная цель ЦСКА на январь
10:59 · Россия. Премьер-лига
Норвежский журналист: «Хайкин не собирается возвращаться в Россию»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Малкома в «Зените»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Не думаю, что Малком огорчён непопаданием на ЧМ-2022»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Уткин не уверен, что Дзюба готов к роли «тащера»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили не стал осуждать Карреру за желание возглавить «Зенит» или ЦСКА
10:22 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Все команды боятся играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Набабкин рассказал, что надломило ЦСКА
10:08 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» поедет на ЧМ-2022
10:05 · Россия. Премьер-лига
Дивеев допустил, что может оказаться на скамейке запасных ЦСКА в матче с «Динамо»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Емельяненко — о возможном поединке с Дзюбой: «За всех болельщиков, которые верили в футболистов, получит хороший апперкот» 2
09:24 · Россия. Премьер-лига
Бышовец рассказал о проблемах «Динамо» и ЦСКА
Все новости
Рекомендуем