Шильцов: «Мне было интересно работать с Галактионовым»

Полузащитник «Пари НН» Константин Шильцов прокомментировал уход из клуба главного тренера команды Михаила Галактионова.

Напомним, вчера, 11 ноября, 38-летний специалист официально объявил о своём уходе с поста наставника нижегородцев. Ранее сообщалось, что Галактионов может возглавить московский «Локомотив».

Шильцов поблагодарил Галактионова, отметив, что ему был интересно с ним работать.

«У Михаила Михайловича есть свои идеи, свой взгляд на футбол. Могу сказать, что мне было комфортно и интересно работать с ним», — цитирует Шильцова ТАСС.

Галактионов возглавил «Пари НН» минувшим летом, сменив на этом посту Александра Кержакова. На сегодняшний день нижегородцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 проведённых матчах.