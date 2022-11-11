Ташуев: «Даже мыслей нет о шапкозакидательских настроениях»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Вы обыграли «Зенит» в предыдущем туре. Нет ли сегодня перед этим матчем шапкозакидательских каких-то настроений?

- Они если есть, то у обеих команд, потому что ЦСКА проиграл «Пари НН». Я шучу, конечно. Нет, ребята прекрасно понимают, что соперник неуступчивый. Еще раз повторюсь, «Пари НН» обыграл ЦСКА. Тут даже и мыслей нет о таких настроениях. Мы понимаем, что будет трудный матч с мотивированным соперником. Поэтому сконцентрированы, понимаем, что будет сложная игра.

- Семёнов сегодня остается в запасе. По какой причине?

- Небольшое недомогание было. Он у нас сегодня есть в резерве. Посмотрим дальше, как будет складываться матч. Возможно, выйдет.