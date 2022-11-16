Главный тренер «Ахмата» Ташуев ответил Талалаеву

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о недавних словах тренера «Торпедо» Андрея Талалаева.

Напомним, что руководитель «автозаводцев» намекнул на Ташуева в своей реплике перед игрой со «Спартаком», приняв на себя слова о функциональной подготовке клуба из Грозного в период управления коллективом.

«Мне малоинтересно, что Андрей там говорил. Но прежде, чем принимать слова на себя, стоило набрать мне. Так было бы правильней», — заявил специалист в интервью изданию Sport24. Также Ташуев рассказал, что не вдавался в подробности причин отставки Талалаева из «Ахмата», поскольку для наставника важнее была адаптация на новом месте.

Напомним, что бывший тренер «Кубани» встал у руля грозненцев по ходу сезона. Под его руководством «Ахмат» закончил первую часть текущего розыгрыша Российской премьер-лиги на шестом месте.