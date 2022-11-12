Бышовец: «Результат Галактионова – это результат того, что оставил ему Кержаков»

Бывший наставник «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец высказался об уходе главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова.

Напомним, вчера, 11 ноября, 38-летний специалист объявил о том, что покидает «Пари НН», который он возглавил минувшим летом, сменив на этом посту Александра Кержакова. Да данный момент нижегородцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.

Бышовец считает, что команда Галактионова могла быть более качественной, отметив, что на текущие результаты «Пари НН» повлияла работа экс-наставника команды Кержакова.

«В какой-то степени результат Галактионова – это результат того, что оставил ему Кержаков: хороший состав, проделал огромную работу и выполнил тяжёлую задачу на сезон — остаться в РПЛ. Галактионов пришёл не на пустое место», — цитирует Бышовца Metaratings.

Свой следующий матч нижегородцы проведут 22 ноября, когда в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России встретятся с подмосковными «Химками».