Шильцов рассказал, за счёт чего «Пари НН» удалось одолеть ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» Константин Шильцов рассказал, за счёт чего нижегородской команде удалось одолеть ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ.

По словам Шильцова, «Пари НН» смог добиться гостевой победы над одним из лидеров чемпионата за счёт огромного желания и дисциплины.

«Мы серьёзно готовились к этому матчу. Помнили об игре первого круга, когда нам удалось отыграться со счёта 0:2. Конечно, рассчитывали набрать очки в этой встрече. Понятно, что с ЦСКА в Москве никому не бывает просто, но нет ничего невозможного, что мы и доказали», — приводит слова Шильцова «Чемпионат».

Эта победа позволила «Пари НН» набрать 16 очков и расположиться на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Михаила Галактионова встретится 11 ноября с «Ахматом». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.