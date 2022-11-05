Галактионов: «Последнюю игру в Самаре было непросто пережить»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Сегодня большое количество людей отсутствует. Я так понимаю, что вы к этому привыкаете, что у вас перед каждым матчем кадровые проблемы. Но все же кода Гоцук, Калинский, Пенчиков, как эти все бреши закрывать?

- К сожалению, наша длительная серия без положительных очков как раз пришлась на отсутствие наших лидеров. Естественно, приходится компенсировать это более молодыми футболистами в составе. Для них это естественный определенный опыт. Но есть игры с хорошим качеством. Но нам нужны очки и победы, чтобы двигаться дальше в турнирной таблице. Последнюю игру в Самаре (1:2 - прим.) было непросто пережить, но мы провели хорошую тренировочную неделю и с хорошим настроением сегодня выходим играть.

- Агапов попал в расширенный список сборной России. Вы почувствовали какую-то большую мотивацию этого парня, это событие на него как-то повлияло?

- Мы посмотрим сегодня в игре. Наоборот, естественно, в тренировочной неделе… мы его поздравили, конечно, что его труд был положительно оценен. Надо двигаться дальше, не довольствоваться тем, что есть, совершенствовать свои навыки, показывать это от игры к игре.

- Каккоев - капитан в 23 года в такой команде, где есть опытные игроки. Почему именно он?

- Он уже большое количество времени в команде находится, прошел разные этапы, разные пути, мы его давно знаем, знаем, что на него можно положиться. Поэтому те игровые идеи, которые мы хотим в команду привносить, это тот человек, который на сегодняшний момент может что-то доносить команде.