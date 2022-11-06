Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «армейцев» от «Пари НН» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

- Разочарованы результатом встречи с нижегородцами?

- Конечно. Это был последний матч на своем стадионе в этом году и результат не тот, на который рассчитывали болельщики клуба.

- В чем видите причины поражения?

- В том, что на сегодняшний день ЦСКА не является топ-клубом, который может за счет мастерства обыгрывать соперников. «Пари НН» грамотно построил свою тактику и реализовал стандартное положение при равной игре.

- Можно сказать, что в этой встрече гостям повезло? Они нанесли один удар в створ ворот и забили.

- Это самая простая интерпретация. Вспомните, сколько «армейцы» создали у чужих ворот? Полтора момента. А нижегородцы один. Еще и второй гол им отменили, когда футболист сыграл рукой. Фактически по созданным моментам показатели одинаковые.

- Судья верно отменил второй гол в ворота ЦСКА? Там вопросов быть не может?

- Нет. Рука была очевидная.

- Почему «Пари НН» такой неудобный соперник для «армейцев»? В первом круге москвичи тоже не смогли переиграть нижегородцев. Тогда встреча завершилась вничью, 2:2.

- Решения, которые принял тренерский штаб ЦСКА, оставляют вопросы. Они решили отзеркалить схему, сыграть в три центральных защитника. Команде, которая претендует на попадание в тройку, эта расстановка не способствует, чтобы оказывать давление на соперников.

- В этом туре оступились все лидеры. Почему так получилось: поля плохие, или уже мысли об отпуске в голове футболистов?

- Всегда в заключительных турах разных этапов чемпионата все команды бьются, все хотят сохранить место под солнцем, особенно клубы, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Поэтому здесь нет ничего удивительного.

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- Впереди у ЦСКА дерби с «Динамо». Есть опасения, что «армейцы» вновь потеряют очки и скатятся в таблице?

- Конечно, такие опасения присутствуют, если учитывать последний матч с «Пари НН».

- То есть «Динамо» сейчас опасен для ЦСКА?

- Ну, это все равно московские дерби двух равных по уровню команд, тем более игра будет на выезде. Поэтому опасения есть.

Елена Григорьевская