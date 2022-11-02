Защитник ЦСКА Лукин: «Мы сделаем всё возможное, чтобы возглавить турнирную таблицу»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением о борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул в РПЛ.

18-летний футболист считает, что «армейцам» по силам составить конкуренцию «сине-бело-голубым» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Верю, что мы можем составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Мы для этого тренируемся и играем – чтобы занимать только первое место. Мы сделаем всё возможное, чтобы выигрывать в каждом матче и по итогу возглавить турнирную таблицу», — приводит слова Лукина Metaratings.

Напомним, молодой футболист дебютировал за основную команду ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0). В прошедшей встрече Лукин результативными действиями отметиться не сумел.

На данный момент «армейцы» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков. Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 5 ноября против «Пари НН». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.