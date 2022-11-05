Конате: «Мы напомнили о себе»

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча.

Итоги матча прокомментировал автор второго гола своей команды Мохамед Конате - именно его мяч в итоге оказался победным.

- Мы доказали, что «Ахмат» — не маленькая команда, у нас также качественные игроки. Мы заявили о себе. В игре против «Зенита» необходимо постоянно оказывать давление, прессинговать. Это то, что мы сделали, использовали свои шансы, - заявил Конате в эфире телеканала «Матч ТВ».