Орлов - о поражении «Зенита»: «Нельзя выезжать только на бразильцах»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поражении петербургского «Зенита» от грозненского «Ахмата» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака уступили на своем поле со счетом 1:2.

«Нельзя выезжать только на бразильцах. За победы все получают премиальные. Но вы сравните вклад Малкома и Чистякова. Кое-кто сбавил к себе требования!» - передает слова комментатора издание «Спорт-экспресс».

Вчерашнее поражение стало для петербургской команды первым в нынешнем сезоне чемпионата России. После 16 туров «Зенит» с 39 набранными баллами располагается на первом месте в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Семака на выезде встретятся со столичным «Торпедо».