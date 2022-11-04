Радченко: «Зенит» выиграет, но «Ахмат» даст бой

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча «сине-бело-голубых» с «Ахматом».

«Зенит» всегда играет с «Ахматом» сложно. Понятно, что в предстоящем матче петербуржцы — фавориты, и, скорее всего, выиграют, но гости точно дадут бой», — цитирует слова Радченко «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Ахмат» будет играть в закрытый футбол и искать свой шанс на стандартах, ведь Сергей Ташуев понимает, что нельзя играть в открытый футбол с санкт-петербургским клубом.

«Зенит» примет «Ахмат» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги, встреча состоится 5 ноября в 16:30 по мск.