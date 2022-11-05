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Орлов: Чистяков может перейти в «Ахмат»

05 Ноября 2022 • 20:59 Комментировать (3)
Зенит
1:2
Ахмат
окончен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о неудачной игре защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» (1:2). Игрок был заменен на 32-й минуте.

«С Чистяковым и так уже все ясно. Он же давал интервью, что он получает мало игровой практики, что ему хотелось бы больше, он недоволен. Он мыслями в другой команде», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что по его информации, новой командой Чистякова может стать именно «Ахмат», ведь он не выдерживает конкуренцию в санкт-петербургском клубе, а наставник сборной Валерий Карпин рассчитывает на игрока.

В этом сезоне 28-летний Чистяков провел девять матчей с учетом всех турниров.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Сборная России Геннадий Орлов Дмитрий Чистяков Ахмат
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Комментарии (3)
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wild cat
05 Ноября 2022 в 21:23
ну вотана хде сабака парыта..)) фсё вылазиит наружу..))
ингерман
05 Ноября 2022 в 21:10
ай таперича поняцно за каво сёдни он играл.. за сваю новую каманду - дон )))
superzina
05 Ноября 2022 в 21:10
За ошибку Чистякова виноват ГТ !
Почему тренер допустил , сам допустил и способствовал , такому регрессу игрока, практически не давая ему играть ?
11% игровых минут - это явно недостаточно даже для поддержания формы .
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