Орлов: Чистяков может перейти в «Ахмат»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о неудачной игре защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» (1:2). Игрок был заменен на 32-й минуте.

«С Чистяковым и так уже все ясно. Он же давал интервью, что он получает мало игровой практики, что ему хотелось бы больше, он недоволен. Он мыслями в другой команде», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что по его информации, новой командой Чистякова может стать именно «Ахмат», ведь он не выдерживает конкуренцию в санкт-петербургском клубе, а наставник сборной Валерий Карпин рассчитывает на игрока.

В этом сезоне 28-летний Чистяков провел девять матчей с учетом всех турниров.