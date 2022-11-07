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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Медведев – о судьбе Чистякова: «Завтра всё узнаете»

07 Ноября 2022 • 18:52 Комментировать (1)
Зенит
1:2
Ахмат
окончен

Из-за плохой игры в матче Премьер-лиги против «Ахмата» защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не просто был заменён в первом тайме. Футболиста и вовсе отстранили от тренировочного процесса.

На вопрос о том, вернётся ли Чистяков к работе с основой во вторник, ответил Александр Медведев, который занимает должность генерального директора «Зенита».

«А сами-то как думаете? Завтра всё узнаете», - высказался Медведев, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что «Зенит» проиграл «Ахмату» в родных стенах – 1:2. Для команды Сергея Семака это поражение стало первым в нынешнем чемпионате.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Александр Медведев
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Ноября 2022 в 19:10
ай завра пацриций решиц судьбу гладияцера.. за што баролись как грица.. А-ха-ха-ха! )))
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