​Медведев – о судьбе Чистякова: «Завтра всё узнаете»

Из-за плохой игры в матче Премьер-лиги против «Ахмата» защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не просто был заменён в первом тайме. Футболиста и вовсе отстранили от тренировочного процесса.

На вопрос о том, вернётся ли Чистяков к работе с основой во вторник, ответил Александр Медведев, который занимает должность генерального директора «Зенита».

«А сами-то как думаете? Завтра всё узнаете», - высказался Медведев, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что «Зенит» проиграл «Ахмату» в родных стенах – 1:2. Для команды Сергея Семака это поражение стало первым в нынешнем чемпионате.