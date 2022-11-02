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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак призвал не спешить с выводами об игре «Зенита» в нынешнем сезоне

02 Ноября 2022 • 15:14 Комментировать
Зенит
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Ахмат
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05.11 16:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пока рано оценивать выступление петербургской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, после 15 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на семь очков.

«Для нас большее значение имеет не окончание первого круга — нужно хорошо завершить тот отрезок, который ждёт нас до конца года. Дальше можно будет сделать какие-то выводы. На сегодняшний день у нас впереди две игры в чемпионате, две в Кубке России. Готовимся к ним», — цитирует Семака официальный сайт питерского клуба.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 5 ноября против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени. Семак отдал должное сопернику, отметив, что грозненская команда является очень крепким коллективом, который никогда не испытывает проблем с мотивацией.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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ЗЕНИТ АХМАТ
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