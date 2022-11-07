Селин: «Медведев не должен извиняться перед Чистяковым»

Заслуженный артист России Сергей Селин поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

Напомним, ранее генеральный директор питерского клуба Александр Медведев сообщил, что Чистяков был отстранён от работы с командой. Причиной этому послужила провальная игра футболиста в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

По мнению Селина, если «Зенит» вернёт Чистякова в состав, то Медведеву не стоит извиняться перед игроком.

«Пора нам привыкнуть, что существуют не только профессиональные приоритеты у директоров, хозяев, генеральных спонсоров, но и своё видение. «Зенит» впервые проиграл в чемпионате России. Я не буду сейчас критиковать Медведева. В клубе всё делается на «отлично». Пока мы впереди планеты всей. Тем более не буду критиковать тренера. Мне очень нравится Сергей Богданович Семак», — приводит слова Селина «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 39 очков в 16 матчах. В следующем туре команде Сергея Семака предстоит встретиться с «Торпедо». Игра состоится 12 ноября, начало — в 16:30 по московскому времени.