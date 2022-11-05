Андрей Мостовой: «Нельзя думать, что мы можем выиграть на одной ноге»

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча. Итоги матча прокомментировал нападающий лидеров чемпионата России Анлрей Мостовой, он согласен с тем, что имела место недооценка соперника.

- Первое поражение в сезоне — обидно. Будем исправляться, работать. Сделаем выводы: нельзя так начинать матч, когда мы фавориты, и думать, что на одной ноге можем выиграть, - цитирует слова Мостового официальный сайт клуба.