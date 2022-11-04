Бразильский форвард «Зенита» Малком Филипе стал лучшим игроком «сине-бело-голубых» в октябре.

Как сообщает официальный телеграм-канал сильнейшего клуба России, звезда команды из Северной столицы удостаивается этой награды уже во второй раз за сезон. Отметим, что в прошедшем месяце экс-игрок «Барселоны» провёл шесть игр в рамках всех состязаний, забив пять голов при одном ассисте.

За весь сезон в 19 матчах за «Зенит» Малком стал автором 12 мячей, а также отдал пять результативных передач. Подопечные Сергея Семака уверенно лидируют в таблице Российской премьер-лиги, на семь очков оторвавшись от «Спартака».

