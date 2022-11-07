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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михаил Кержаков поддержал Чистякова

07 Ноября 2022 • 13:56 Комментировать
Зенит
1:2
Ахмат
окончен

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал своего одноклубника Дмитрия Чистякова, которого подозревают в намеренно плохой игре в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Ранее сообщалось, что 28-летний защитник был отстранён от работы с основной командой.

«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию.

Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» — написал Кержаков в своих социальных сетях.

После 16 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Свой следующий матч команда Сергея Семака проведёт 12 ноября против «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков Дмитрий Чистяков
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