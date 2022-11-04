В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Хайкину

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к вратарю «Будё-Глимт» Никите Хайкину, который сегодня, 4 ноября, объявил о своём уходе из норвежского клуба по окончании срока действующего соглашения. Контракт российского футболиста рассчитан до конца декабря нынешнего года.

«У Хайкина заканчивается контракт с «Будё-Глимтом»? Мы знаем об этом. Интересовались ли мы игроком? «Зенит» не интересовался и не интересуется Никитой. Это всё вброс», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с марта 2019 года. Ранее он выступал за израильские клубы «Бней-Иегуда» и «Хапоэль». В России Хайкин играл лишь на молодёжном уровне, где защищал цвета «Мордовии» и «Кубани».