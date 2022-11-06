Игонин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Ахматом»

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле потерпел сенсационное поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 1:2. Своим мнением по этому результату поделился экс-игрок «сине-бело-голубых» Алексей Игонин.

«Зенит» играл медленно, единоборства случались довольно часто. Причиной поражения стала очень медленная игра. Было мало проникновений в штрафную, мало ударов по воротам», - приводит слова Игонина Betonmobile.ru.

После 16 туров чемпионата России «Зенит» с 39 баллами лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. Следующий матч питерцы проведут на выезде против «Торпедо».