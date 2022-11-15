Тренер «Ахмата» — о победе над «Зенитом»: «Их нужно уважать, но никак не бояться»

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев раскрыл секрет успеха грозненцев в матче с петербургским «Зенитом», который прошёл 5 ноября.

«Главное — не слова, а подготовка. Мы старались не напрягать ребят, не давить на них ментально. Нужно было, чтобы они раскрепостились и играли в свой футбол. «Зенит» нужно уважать, но никак не бояться», — заявил специалист в интервью Sport24.

По его словам, гордиться победой над «сине-бело-голубыми» неправильно, поскольку этот результат лишь свидетельствует о хорошей подготовке команды.

Напомним, что гостевой успех со счётом 2:1 сорвал планы «Зенита» на сезон без поражений. После осенней части сезона «Ахмат» находится на шестой строчке в таблице Российской премьер-лиги.