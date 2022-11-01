Игонин: Азмун может усилить «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возможное возвращение форварда «Байера» Сердара Азмуна в стан «сине-бело-голубых».

«Возможное возвращение Азмуна в «Зенит» — это интересная история. И этот ход можно рассматривать даже с точки зрения пиара», — заявил Игонин «Чемпионату».

По мнению эксперта, по своим игровым характеристикам Азмун может усилить состав «Зенита», но никаких гарантий в этом нет.

Напомним, 27-летний нападающий перешел в «Байер» из санкт-петербургского клуба минувшей зимой. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи.