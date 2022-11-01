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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: Азмун может усилить «Зенит»

01 Ноября 2022 • 21:32 Комментировать (1)
Зенит
...
Ахмат
1 1.19 X 7.10 2 14.00
05.11 16:30

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возможное возвращение форварда «Байера» Сердара Азмуна в стан «сине-бело-голубых».

«Возможное возвращение Азмуна в «Зенит» — это интересная история. И этот ход можно рассматривать даже с точки зрения пиара», — заявил Игонин «Чемпионату».

По мнению эксперта, по своим игровым характеристикам Азмун может усилить состав «Зенита», но никаких гарантий в этом нет.

Напомним, 27-летний нападающий перешел в «Байер» из санкт-петербургского клуба минувшей зимой. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Сердар Азмун
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ЗЕНИТ АХМАТ
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Комментарии (1)
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Cruyff
01 Ноября 2022 в 21:54
всё он отрезанный ломоть нет Дзюбы и Азмун там не нужен
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