Шишкин: «Я не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» начал терять очки»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Эксперт считает, что соперничать с сегодняшним лидером чемпионата России «Зенитом» будет сложно любой команде, так как состав «сине-бело-голубых» хорошо укомплектован.

«Я не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» начал терять очки. Может быть, какая-нибудь россыпь травм? Но опять же, «Зенит» хорошо укомплектован. Чтобы «Зенит» выдал плохую серию, тоже представляется маловероятным. Опытная команда, сыгранная, тренер уже давным-давно работает. На сегодняшний день конкурировать с «Зенитом» тяжело абсолютно всем», — приводит слова Шишкина Metaratings.

Напомним, что после первого круга текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на семь очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 5 ноября против «Ахмата». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.