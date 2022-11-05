Ташуев: «Мы три дня работали, понимая, что Бериши не будет»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Понятно, что потеря Бериши достаточно чувствительная для вашей команды. Все-таки какие варианты вы могли рассматривать? В старте появляется Харин.

- Были варианты, да. Мы три дня работали, понимая, что Бернарда не будет, для нас это стрежневой игрой в атаке. Были варианты, с учетом футболистов «Зенита» в том числе, как перекрывать зоны и атаковать. Поэтому выбрали такой состав.

- Что касается Нижича. Его нет ни в запасе, ни в старте на игру. Что с ним произошло?

- Вчера не тренировке защемило спину. С чем связано - не знаю, не ожидали.