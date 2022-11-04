Лепёхин: «Ожидаю легкой победы «Зенита» над «Ахматом»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча «сине-бело-голубых» с «Ахматом».

«Ожидаю легкой победы «Зенита», не думаю, что у команды возникнут проблемы», — заявил Лепёхин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, грозненский клуб постарается сыграть в закрытый футбол, но если «Зенит» сможет забить быстрый мяч, то игра может открыться.

Санкт-петербургский клуб примет на своем поле «Ахмат» завтра, 5 ноября, в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Зенит» возглавляет РПЛ, набрав 39 очков. Грозненцы идут на седьмой строчке, имея в своем активе 23 балла.