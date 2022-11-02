Непомнящий: Меня удивил «Урал» с Ганчаренко

Российский тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, какой клуб удивил его больше всего в первом круге РПЛ

«Думаю, «Урал» Виктора Ганчаренко, при нем футболисты прибавили. При этом команда играла без Олега Шатова, а Бикфалви только два матча провел после восстановления от травмы», — заявил Непомнящий Metaratings.

По мнению эксперта, не только «Урал», но еще и «Ахмат» стали показывать свой уровень после смены наставников, игрокам нравится работать с новыми тренерами, поэтому они демонстрируют такие результаты.

После 15 туров «Ахмат» идет на 7-й строчке, а екатеринбургский клуб занимает 10-е место в РПЛ.