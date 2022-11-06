Чистяков отстранён от основной команды «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что защитник Дмитрий Чистяков отстранён от основного состава команды.

«Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды», — цитирует слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, защитник допустил грубую ошибку в матче 16-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (1:2), по его вине был пропущен второй мяч «Зенита». По ходу первого тайма Чистяков был заменен наставником команды Сергеем Семаком.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел девять матчей во всех турнирах.