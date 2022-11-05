«Ахмат» забил «Зениту» уже на первой минуте

Не успел начаться матч на «Газпром Арене» между «Зенитом» и «Ахматом», как тут же был забит гол. Гости атаковали по правому краю поля, прошёл прострельный пас на Владислава Камилова, который с рикошетом от противника направил мяч в штангу, и Евгений Харин, который сегодня заменяет Бернарда Беришу, удачно сыграл на добивании.

Считается, что «Ахмат» имеет мало шансов в этом поединке, но на эту минуту он настигает московское «Динамо» на пятом месте в турнирной таблице. Его соперник лидирует с запасом в шесть очков от «Спартака».

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