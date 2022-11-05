«Зенит» пропустил два мяча в РПЛ в первые десять минут впервые с 2010 года

Второй круг российского чемпионата Премьер-лиги для питерского «Зенита» начался с поражения в игре против «Ахмата», который, возможно, окажется единственным клубом в сезоне, у которого «Зенит» не смог выиграть за два матча. Оба гола в ворота фаворита влетели за первые восемь минут игры.

Как выяснилось, такого с «Зенитом» не случалось уже двенадцать лет - с ноября 2010 года, когда питерцы пропустили два гола от «Сибири» уже к шестой минуте игры. Правда, тогда в итоге гегемон выиграл со счетом 5:2 и стал чемпионом. В следующем, семнадцатом туре чемпионата «Зенит» сразится на выезде с московским «Торпедо».