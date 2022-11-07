Гендиректор «Ахмата» - «Зениту»: «Надо уметь проигрывать»

Ахмед Айдамиров, занимающий пост генерального директора грозненского «Ахмата», высказался об отстранении защитника Дмитрия Чистякова от основы петербургского «Зенита» после матча 16-го тура чемпионата России. Игрока убрали из команды за плохую игру.

«Устроить публичную обструкцию своему футболисту - это дело личное. Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нем всегда будут победы и поражения», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Стоит отметить, что «Ахмат» нанес «Зениту» (2:1) первое поражение в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Несмотря на неудачу, подопечные Сергея Семака с 6-очковым отрывом продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ.