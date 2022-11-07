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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Я не верю, что Чистяков специально мог плохо сыграть с «Ахматом»

07 Ноября 2022 • 11:13 Комментировать
Зенит
1:2
Ахмат
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об отстранении защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова от работы с основной командой.

Напомним, что причиной такого решения руководства питерского клуба стало выступление 28-летнего футболиста в проигранном матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Мостовой не верит, что Чистяков мог плохо сыграть намеренно.

«Мы не можем знать всех деталей — свечку не держим. Да, ошибка у него была грубейшая, но все ошибаются. Может, конфликт произошёл, потому что выразил недовольство, когда его заменили. Но я не верю, что Чистяков специально мог плохо сыграть с «Ахматом», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Несмотря на это поражение, «Зенит» продолжил уверенно возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. В нынешнем сезоне Чистяков провёл за «сине-бело-голубых» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Дмитрий Чистяков Ахмат
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