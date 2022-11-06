Данни оценил шансы «Спартака» на чемпионство после поражения «Зенита»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Мигель Данни поделился впечатлениями от вчерашнего матча «сине-бело-голубых» против грозненского «Ахмата» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Команда Сергея Семака потерпела домашнее поражение со счетом 1:2.

«Поможет ли «Спартаку» поражение «Зенита»? «Спартак» сыграл вничью, потерял очки. Я считаю, что у него все равно нет шансов, «Зенит» - сильнейшая команда в чемпионате», - цитирует португальца «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что вчерашнее поражение стало для «Зенита» первым за 16 туров Премьер-лиги. В настоящий момент подопечные Семака с 39 баллами лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть очков.

В следующем матче питерцы на выезде встретятся с «Торпедо».